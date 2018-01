FHC recebe seleção campeã no vôlei O presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu hoje, a seleção masculina de vôlei que venceu a Liga Mundial há dez dias. O presidente cumprimentou os jogadores e recebeu do jogador Nalbert uma camisa da seleção com o nº 1 e nas costas escrito o seu nome. Da cerimônia participa também o presidente da República Eslovaca, Rudolf Schuster. Fernando Henrique disse que convidou o presidente eslovaco para "ver de perto pessoas que dão muito orgulho ao Brasil". Disse ainda que está "muito jururú" com o futebol mas lembrou que o vôlei tem dado muitas alegrias. "Não precisamos ficar muito aflitos. Vocês deram verdadeiros banhos", afirmou referindo-se às vitórias no campeonato. Bem-humorando, o presidente brincou que pensava que os jogadores da seleção, cuja altura média aproxima-se de 2 metros, fossem altos. "Eles são muito pequenininhos" , disse ele. Fernando Henrique fez um discurso lembrando que é importante que haja um estímulo adequado ao esporte. "Um povo não existe sem acreditar nele próprio. O importante é não perder a garra". Ressaltou ainda que o esporte é importante porque, na sua definição, é uma maneira prática de combater as drogas e é também uma escola de sociabilidade. "No esporte a gente vê que para vencer é preciso olhar para o outro". Segundo ele, ?isso é difícil quando uma pessoa é individualista e atrapalha o time. Tem que jogar em equipe". No fim da solenidade, o presidente posou para fotos com a equipe e levantou a taça recebida pela seleção no campeonato.