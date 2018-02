Fiat/Minas conquista o 3.º lugar na Superliga Feminina O Fiat Minas venceu o Cimed/Macaé neste sábado, em Belo Horizonte, por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 21/25, 21/25, 25/20 e 15/10 e conquistou o terceiro lugar na Superliga Feminina de Vôlei. O destaque da partida foi a atacante Natália, do Minas, que foi eleita a melhor jogadora do duelo. Danielle Scott, da Cimed, foi a maior pontuadora, com 30 acertos. Na primeira fase, a equipe mineira terminou na terceira colocação, enquanto a carioca ficou em quarto. O Fiat Minas foi desclassificado na semifinal pelo Finasa/Osasco, enquanto o Rexona/Ades eliminou o Cimed/Macaé. Antes da fase eliminatória as equipes se enfrentaram duas vezes, com cada uma vencendo como mandante. As cariocas venceram por 3 a 1 em Macaé (RJ) no turno, enquanto as mineiras fizeram 3 a 0 no returno, em Belo Horizonte. Neste domingo começa a série final da Superliga Feminina com o confronto entre Rexona-Ades e Finasa/Osasco, que joga a primeira partida em casa.