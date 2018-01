Filho de Bernardinho vai estrear na Liga Mundial Depois da estréia na Liga Mundial com duas vitórias sobre a Argentina, a seleção brasileira masculina de vôlei já se prepara para os primeiros jogos em casa. Será também contra os argentinos, sábado e domingo, no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. E a novidade no elenco é o levantador Bruno Rezende, filho do técnico Bernardinho. ?A intenção de levá-lo é fazer com que ele vá se acostumando, conheça de perto como é uma partida de Liga Mundial?, explicou o técnico da seleção. Apesar do bom resultado na primeira etapa, Bernardinho faz um alerta. ?Não podemos nos iludir com vitórias sobre uma equipe muito jovem. Temos muito o que crescer. Precisamos trabalhar bem os fundamentos de saque, bloqueio e defesa. O vôlei brasileiro tem tradição de ataque, mas não no resto.? Para o treinador, a Argentina pode até ser um adversário mais difícil jogando no Mineirinho. ?Os argentinos irão para o Brasil sem responsabilidade e conhecendo melhor a nossa equipe?, afirma.