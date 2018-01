Final inédita no vôlei: EUA e Itália Estados Unidos e Itália farão domingo, em Berlim, uma decisão inédita do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. Para muitos, as italianas, fizeram justiça, eliminando a China, que se beneficiou de derrotas premeditadas diante da Grécia e da Coréia para chegar às fases finais. Já as americanas derrotaram as favoritas russas, em partida decidida apenas no tie-breaker. Desta vez não adiantou a China escolher o adversário. A Itália, revelação do campeonato, venceu por 3 sets a 1 (25/21, 25/20, 21/25 e 25/23), em 1h30, classificando-se pela primeira vez à final. ?É incrível chegar à decisão. Jogamos tática e tecnicamente muito bem e podemos melhorar ainda mais na final?, disse Marco Bonitta, técnico da Itália. As norte-americanas derrotaram a Rússia por 3 sets a 2 (21/25, 25/23, 25/20, 21/25 e 15/8), em 1h43. Foi a segunda vitória sobre as rivais européias neste Mundial. ?O triunfo é duplamente importante, porque chegamos à decisão e superamos uma das grandes potências mundiais?, disse o técnico norte-americano Toshi Yoshida. Além da final entre Estados Unidos e Itália, Coréia do Sul e Cuba também jogarão no domingo, em Berlim, decidindo o quinto lugar da competição.