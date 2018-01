Finasa/Osasco passa pelo Macaé na Superliga Feminina Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Finasa/Osasco passou sufoco, mas venceu o Oi/Macaé por 3 sets a 2 (29/27, 25/21, 12/25, 14/25 e 15/13), em 2h12. ?No terceiro e no quarto sets o time perdeu a paciência, passou a errar muito e não conseguiu retomar o jogo. No quinto set, o fator superação pesou e tivemos mais tranqüilidade?, analisou Paulo Coco, técnico de Osasco. Ainda foram disputadas as seguintes partidas: Brasil Telecom 3 x 0 São Caetano-Mon Bijou (25/19, 25/20 e 25/18); Fiat Minas 3 x 0 Flamengo/Rio (25/21, 25/14 e 25/20) e Pinheiros/Blue Life 2 x 3 ASBS-Suzano (22/25, 25/21, 25/19, 20/25 e 11/15). Na Superliga Masculina, a Unisul perdeu em casa para a Ulbra/Ferraz por 3 sets a 1, com 17/25, 25/14, 22/25 e 23/25. Os outros resultados foram: Banespa/São Bernardo 3 x 1 UCS/Colombo (25/20, 24/26, 28/26 e 25/20); Shopping ABC/Araçaman 2 x 3 Wizard Campinas (22/25, 19/25, 25/16, 26/24 e 17/19); e São Caetano/Tamoyo 0 x 3 Bento Vôlei (15/25, 21/25 e 19/25).