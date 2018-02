Finasa/Osasco recebe o Fiat/Minas pela Superliga feminina Finasa/Osasco e Fiat/Minas enfrentam-se nesta quarta-feira, às 20 horas, em Osasco, pela sétima rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei. O time paulista é o segundo colocado na tabela de classificação, com 24 pontos ? quatro atrás da líder Rexona ?, enquanto o Minas está em oitavo lugar. No mesmo horário, o Rexona enfrenta Macaé, no Rio de Janeiro, e o Flamengo encara o Pinheiros em Campos. Às 19h30, Brasília recebe Suzano.