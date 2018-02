Finasa/Osasco segue na briga direta pela liderança O Finasa/Osasco continua firme na tentativa de assumir a liderança da classificação da Superliga feminina de vôlei com a vitória nesta quarta-feira por 3 sets a 0 sobre o Asbs-Suzano (25/19, 25/17 e 25/11). Assim, está em segundo lugar com nove vitórias e uma derrota, contra 11 vitórias em 11 jogos do líder Rexona-Ades, do Rio, que jogou na última terça-feira. Os outros resultados dos jogos do torneio nesta noite foram: Fiat/Minas 1 x 3 Pinheiros/Blue Life (17/25, 25/13, 17/25 e 23/25); e Brasil/Telecom 1 x 3 Oi/Macaé (25/22, 18/25, 17/25 e 18/25) Masculino - Foram realizados dois jogos, pela quinta rodada da segunda fase (returno): Ulbra/Ferraz/SP 0 x 3 São Caetano/Tamoyo (36/38, 22/25 e 22/25); e On Line 3 x 1 Banespa São Bernardo (25/20, 25/27, 25/20 e 25/16).