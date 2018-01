Finasa/Osasco vence Rexona/Rio no tie-break e adia decisão Em jogo emocionante, o Finasa/Osasco venceu o Rexona/Rio de Janeiro por 3 sets a 2, nesta quinta-feira, no Ginásio Municipal de Barueri, em São Paulo, e empatou a série decisiva da Superliga feminina de vôlei em 2 a 2. As parciais foram de 21/25, 25/22, 18/25, 26/24 e 18/16. O campeão da Superliga sairá neste sábado, em Niterói, no Rio de Janeiro. Quem vencer fica com o título. O Finasa/Osasco busca o tricampeonato da competição. Já o Rexona quer o terceiro título, já que foi campeão nas temporadas 97/98 e 99/00, quando ainda tinha sede no Paraná.