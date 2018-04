FIVB anuncia nova bola para competições internacionais

O mexicano Ruben Acosta, presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), informou, nesta segunda-feira, sobre a mudança no tipo de bola que será utilizada nos jogos internacionais, entre outras alterações que podem ser implementadas no vôlei mundial. Em entrevista coletiva, Acosta falou sobre a nova bola que passará a ser utilizada nas competições internacionais, que terá um novo design e uma nova cor, e está sendo submetida à avaliação de jogadores, treinadores e equipes, e pode estrear já nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Segundo o presidente, a FIVB pretende ainda limitar o número de estrangeiros nos campeonatos nacionais. "O objetivo é proteger os jovens. Devemos apresentar uma proposta neste sentido no mês de março", anunciou Acosta. "Não queremos proibir os melhores jogadores de atuar nas melhores Ligas, mas queremos facilitar que os bons jogadores jovens tenham espaço em seus respectivos países. A proposta é que haja três vagas para estrangeiros em cada equipe", acrescentou o presidente da FIVB.