FIVB divulga jogos da 1ª fase da Liga O Brasil enfrentará Alemanha, Itália e Portugal na 1ª fase da Liga Mundial de 2003, segundo calendário divulgado nesta sexta-feira pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). A seleção campeã mundial e vice da Liga está no Grupo B do torneio e estréia no dia 23 de maio, contra a Alemanha. Grupo A: Rússia, Polônia, Espanha e Venezuela. C: Iugoslávia, Holanda, Cuba e China. D: França, Argentina, Grécia e Japão. A competição vai distribuir US$ 15 milhões em prêmios.