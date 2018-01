FIVB garante Mundial na Argentina O presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Ruben Acosta, confirmou nesta quinta-feira, na Cidade do México, que o Mundial de Vôlei de 2002 será realizado na Argentina. Segundo ele, a crise econômica argentina não é motivo para que a entidade determine a suspensão ou transferência da competição. ?As autoridades esportivas argentinas me garantiram que o comitê organizador tem o apoio do governo; além disso, não há mais tempo para se pensar em um mudança?, explicou o dirigente.