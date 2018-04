FIVB pune atletas cubanos "fujões" Os seis jogadores cubanos de vôlei que abandonaram a seleção e se instalaram na Itália irão sofrer sanções por parte da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Eles não poderão jogar em nenhuma equipe sem a autorização da Federação de Cuba. Em um comunicado divulgado hoje, a FIVB diz que qualquer equipe que contratar um dos seis jogadores estará suspenso de toda competição internacional. A própria Federação Cubana solicitou à entidade que adotasse medidas que protegessem o direito sobre os atletas. Os atletas que abandonaram a seleção cubana foram Leonel Marshall Borges, Yasser Romero Mayeta, Iohsvany Hernández Rivero, Angel Dennis Días, Jorge Luis Hernández Larrinaga e Ramón Gato. Eles abandonaram a concentração da seleção na cidade de Amberes, na Bélgica, e desembarcaram na Itália no final do mês de dezembro. Segundo os jogadores, as razões foram apenas ?esportivas?, e que queriam continuar disputando competições internacionais pela seleção.