Fla, Flu e Botafogo vão jogar segunda divisão da Superliga de Vôlei Se no basquete o Fluminense não recebeu autorização para entrar no Novo Basquete Brasil (NBB), na Superliga de Vôlei há uma divisão de acesso que define os novatos na elite. Em busca de uma vaga na Superliga 2016/2017, Fluminense (no feminino), Flamengo e Botafogo (no masculino) se inscreveram para jogar a Superliga B, que começa em 16 de janeiro.