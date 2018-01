Flamengo está na final da Superliga O Flamengo é o primeiro finalista da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe de Virna e Leila garantiu a vaga ao vencer o MRV Minas por 3 sets a 0, nesta terça-feira à noite, no ginásio do Grajaú, no Rio de Janeiro. Os placares parciais foram 25-19, 27-25 e 25-21. Com o resultado, o Flamengo fechou a série melhor-de-cinco jogos com três vitórias, contra duas do time mineiro. O adversário na luta pelo título sairá do confronto entre Vasco e Rexona, cuja série está empatada por 2 a 2. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira no Rio para desempatar o confronto e decidir o segundo finalista.