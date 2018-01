Flamengo vence a Superliga Feminina Em uma grande exibição, o Flamengo conquistou o título de campeão da Superliga Feminina de Vôlei ao derrotar o Vasco por 3 sets a 2, nesta terça-feira à noite, no Maracanãzinho. Com o resultado, o Flamengo fechou série melhor-de-cinco com três vitórias, contra uma das adversárias. A decisão marcou a despedida das quadras da levantadora vascaína Fernanda Venturini, que está grávida, e pretende se dedicar ao vôlei de praia. Outra que pode ter se despedido das quadras é a atacante Leila, que também deve ir para o vôlei de praia. Mesmo com os problemas de salários atrasados, que chegam a quatro meses, o Vasco começou bem na partida e, aproveitando a eficiência dos ataques de Rô e Natasha, venceu o primeiro set por 25 a 23. Em um set equilibrado, o Vasco conseguiu superar seus erros, responsável por oito pontos contra três do Flamengo, e fez do ataque seu maior trunfo ao converter 20 pontos, enquanto o adversário fez 13. No segundo set, o que se viu foi um massacre do Flamengo, que o comandou, desde o início, mantendo uma diferença média de três pontos. A equipe corrigiu a ineficiência do ataque e fechou o set por 25 a 16. O bloqueio flamenguista marcou seis pontos contra dois do Vasco, que não conseguiu superar seus erros e ainda permitiu que o Flamengo convertesse 14 pontos de ataque contra apenas dois a seu favor. Como aconteceu no set anterior, o Flamengo iniciou o terceiro set abrindo uma grande vantagem, chegando a estar vencendo por 5 a 1. Apesar da desvantagem, as vascaínas conseguiram reagir e virar o placar para 8 a 7. Porém, a equipe continuou cometendo muitos erros e permitiu que o Flamengo fechasse o marcador por 25 a 20. Abatidas pela desvantagem parcial em sets, as jogadoras do Vasco iniciaram o quarto set demonstrando muito nervosismo, o que permitiu o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem e chegar fácil ao placar de 7 a 2. A desatenção das vascaínas ficou comprovada quando a equipe cometeu um erro de rotação (formação na quadra). Apesar do descontrole emocional, as jogadoras vascaínas equilibraram o confronto e conseguiram vencer o set, por 25 a 21, quando chegaram a estar perdendo por 14 a 6. No quinto set brilhou a estrela de Virna que, em uma bela exibição, conseguiu levar o Flamengo à vitória. Apesar do set equilibrado, as flamenguistas venceram por 17 a 15 e conquistaram o título.