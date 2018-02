Flamengo vence na abertura da rodada da Superliga No jogo de abertura da 5.ª rodada da segunda fase da Superliga masculina de vôlei, o Flamengo Estado do Rio venceu o São Caetano Mon Bijou por 3 sets a 1 (parciais: 21/25, 25/23, 27/27 e 25/18), em pleno Ginásio Lauro Gomes, na cidade de São Caetano do Sul (SP). ?O jogo foi bom, mas minha equipe ainda pode render mais. Entregamos muitos pontos em erros. Se corrigirmos isso, vamos melhorar ainda mais?, avaliou o técnico do Flamengo, Sérgio Negrão. Mesmo com esta vitória (a quarta na competição), o rubro-negro carioca continua sendo o penúltimo colocado na classificação (é o oitavo e acumula ainda oito derrotas). Já o time do ABC deve cair ao final da rodada (é o quarto neste momento, com seis vitórias e seis derrotas) Nesta quarta-feira, acontecem mais três jogos: Finasa Osasco (2.º) x Brasil Telecom (6.º), em Osasco (SP); Rexona Ades (1.º) x Pinheiros Blue Life (5.º), no Rio de Janeiro (RJ); e Oi Macaé (3.º) x Fiat Minas (7.º), em Macaé (RJ). O ASBS Suzano, lanterna (nono, com 12 derrotas em 12 jogos) é quem folga na rodada.