Flamengo vence na Superliga Feminina O Flamengo não teve dificuldades para vencer o lanterna Tênis Oscar Sel na noite desta quarta-feira, pela Superliga Feminina de Vôlei. Jogando em casa, no ginásio do Grajaú, o Flamengo fechou a partida em 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/17 e 25/18. O time carioca tem agora 27 pontos, uma menos que o líder Vasco, que na terça-feira venceu o MRV Minas na abertura da rodada. A terceira colocação é do BCN Osasco, que derrotou o Petrobrás Macaé por 3 sets 0, no ginásio do adversário, com parciais de 14/25, 11/25 e 21/25. A equipe de Osasco tem 24 pontos e está empatada com o Rexona, que em Brasília venceu o Petrobrás Força Olímpica por 3 sets a 2, com parciais de 25/16, 25/21, 16/25, 21/25 e 06/15. No último jogo da noite, o Blue Life Pinheiros venceu São Caetano por 3 a 0 (25/19, 25/18 e 25/18. O Pinheiros é sexto colocado, com 23 pontos, e o São Caetano sétimo, com 19.