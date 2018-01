Flamengo vence Vasco na Superliga O Flamengo saiu na frente da disputa do título da Superliga Feminina de Vôlei ao vencer o Vasco por 3 sets a 1 ( 27/25, 17/25, 25/16 e 25/22), neste sábado à tarde. A primeira partida de uma série de cinco foi disputada no ginásio do Estádio Caio Martins, em Niterói. A segunda partida da decisão será realizada na terça-feira, no mesmo local. O Flamengo foi superior a maior parte do tempo e ainda contou com o apoio de sua empolgada torcida. O primeiro set foi o mais equilibrado, com Flúvia destacando-se pelo Vasco, que tinha seu ponto forte na rapidez do ataque, o que dificultava a recepção adversária. Depois, o Vasco passou a cometer erros individuais e o Flamengo reagiu. Num bloqueio de Virna, o Flamengo fechou o set em 27 a 25. O segundo set foi marcado pela grande exibição de Rô, Denise e Natasa, o forte ataque do Vasco. Elas conduziram a equipe ao empate. O Flamengo dominou o terceiro set e esteve à frente desde o início , com boa atuação no bloqueio. No último set, Virna mais uma vez apareceu e levou o Flamengo à vitória. Ela foi quem mais pontuou no jogo: 18 vezes.