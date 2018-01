Flamengo vence Vasco na Superliga Feminina O Flamengo marcou 2 a 1 contra o Vasco, na série final da Superliga Feminina de Vôlei, ao vencer o adversário por 3 sets a 1 (25/19, 25/20, 19/25 e 25/16), neste sábado, no Ginásio do Maracanãzinho. O time rubro-negro repetiu a atuação do primeiro jogo da série e, superior durante a maior parte da partida, está a uma vitória de seu segundo título nacional. O próximo jogo da final será na terça-feira, quando o Flamengo pode sagrar-se campeão. O jogo começou equilibrado, com leve domínio do Vasco. Mas, a partir do meio do set, o time vascaíno passou a errar muito, principalmente as suas atacantes. Com um bloqueio eficiente e raça, o Flamengo abriu vantagem e chegou a vitória tranqüilo - Leila foi a figura decisiva nesse set. No início do segundo set, ficou a imprensão de que o Rubro-Negro chegaria a vitória com facildade, pois abriu boa margem de pontos. O Vasco reagiu, mas voltou a errar no final. Principais armas da equipe, Natasa Leto e Rosângela não tiveram boa atuação. Do outro lado da quadra, Leila e Virna faziam a diferença para o Flamengo. O terceiro set foi o único em que o Vasco se salvou, graças às modificações da técnica Isabel, que colocou Raquel e Cláudia em quadra. Apenas durante essa etapa do jogo as atacante do Flamengo foram paradas pelo bloqueio vascaíno. Parecia que o Vasco empataria a partida, no início do set seguinte. Mas essa impressão durou até o décimo ponto do Vasco, quando o Flamengo iniciou uma série de pontos seguidos abrindo uma diferença decisiva de mais de dez pontos. O bloqueio e a defesa, aliadas ao empenho, foram as armas rubro-negras. O Flamengo garantiu a vantagem na série final, fechando com nove pontos de vantagem.