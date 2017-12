Flúvia substitui Janina na seleção A meio-de-rede Flúvia integrará a seleção brasileira feminina de vôlei pela segunda vez na carreira - jogou o Torneio Classificatório para o Mundial da Alemanha de 2002, em julho. Flúvia, vice-campeã da Superliga pelo Vasco, vai substituir Janina, contundida, no Grand Prix. A jogadora estará à disposição do técnico Marco Aurélio Motta a partir de sexta-feira, quando o Brasil enfrenta a Coréia, na terceira etapa da fase de classificação do GP, em Tóquio (Japão). As titulares no meio-de-rede, no entanto, serão Kelão e Walewska.