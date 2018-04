Fofão completa um ano longe da seleção brasileira de vôlei

Um ano depois de abandonar a seleção brasileira feminina de vôlei, a levantadora Fofão, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, tem a certeza de que fez a melhor escolha para a sua carreira. Hoje no Blausiegel/São Caetano (SP), a atleta de 39 anos afirma que aquela foi hora mais oportuna para se aposentar.

"Eu já tinha feito tudo que gostaria na Seleção, conquistado os mais importantes títulos e acho que não há maneira melhor de se despedir do que depois de um ouro olímpico. Agora é hora de me dedicar mais à minha vida, minha família, e estou voltando a viver esse momento de exclusividade no clube. E está sendo tudo muito gostoso", disse.

No entanto, enquanto consegue conciliar a vida pessoal com a rotina de treinamentos e jogos, Fofão segue em atividade. "Enquanto eu estiver fazendo o que mais gosto em alto nível, vou continuar jogando. Não tenho nenhuma ideia de quando vou parar de jogar. Acho que um dia vou acordar e não ir treinar. Esse será o dia da minha decisão".

Neste momento, o principal objetivo da jogadora é conquistar título com a camisa do time do ABC paulista. "Primeiro quero ser campeã paulista e, o mais importante para mim é fazer a final da Superliga. Isso é um objetivo pessoal. Não quero apenas assistir a decisão. Quero estar em quadra e, de preferência, conquistar o título", declarou Fofão.

A última final do campeonato nacional de Fofão foi na temporada 2000/01, quando se sagrou campeã com o Minas. "Quero sentir de novo a sensação de ser campeã da Superliga", concluiu.