Fofão treina forte na seleção de vôlei O primeiro desafio da seleção brasileira feminina de vôlei, nesta temporada, será o Montreaux Volley Masters, a antiga BCV Cup, na Suíça, entre 4 e 9 de junho. Fofão, campeã da Superliga pela MRV/Minas e ganhadora dos prêmios de melhor jogadora e levantadora do torneio, está confiante para essa primeira competição, que já servirá de preparação para o Mundial da Alemanha, de 30 de agosto a 15 de setembro. "O Volley Masters vai nos ajudar a ganharmos ritmo de jogo para o Grand Prix (de 12 de julho a 4 de agosto) e para o Mundial. Vamos treinar forte para chegarmos 100% ao Mundial, nosso principal objetivo na temporada", disse Fofão. Depois de sofrer meses com problemas no joelho, Fofão agora quer mostrar seu melhor jogo na seleção. Na sua segunda semana de treinamentos sob o comando do técnico Marco Aurélio Motta, a levantadora está motivada. "Para mim, o começo da preparação está difícil. É começar do zero. Preciso me readaptar ao forte ritmo dos treinos. Quero fazer uma boa temporada na seleção."