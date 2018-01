Fofão volta à seleção após dois meses A levantadora Fofão está de volta à seleção brasileira de vôlei após dois meses fora das quadras, por causa de uma contusão no joelho direito. Ela participará dos amistosos preparativos para o Grand Prix, contra a Polônia. O primeiro jogo será amanhã, às 20 horas, no ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, no Rio. "Os jogos são importantes e servirão para ela (Fofão), melhorar seu ritmo", afirmou o técnico da equipe, Marco Aurélio Motta.