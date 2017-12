França derrota a Argentina no vôlei A seleção francesa está na semifinal do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, ao derrotar, nesta quarta-feira, diante de 10.200 torcedores, no Ginásio do Luna Park, em Buenos Aires, a anfitriã Argentina, por 3 sets a 1. Os franceses precisaram de 1h51 para fechar a disputa com parciais de 14/25, 29/27, 25/23 e 25/18. Com este resultado, a França enfrenta a Rússia, nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, em uma das semifinais do Mundial. Na outra jogam, nesta quinta-feira, Brasil e Iugoslávia.