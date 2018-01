França derrota a Itália de virada na Liga Mundial de Vôlei A seleção francesa masculina de vôlei venceu nesta quarta-feira a Itália por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 23/25, 23/25, 25/20 e 15/11, na estréia de ambas as equipes na fase final da Liga Mundial, em Moscou. Os italianos estão no mesmo grupo do Brasil. A França se classificou para a fase final por ter terminado em primeiro lugar do grupo C, enquanto a Itália, terceira colocada nesta mesma chave, teve de receber um convite da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) para poder participar. "Infelizmente não conseguimos ganhar, apesar de estarmos com 2 a 1 no placar. Vamos tentar evitar esses erros no próximo jogo", explicou Samuele Papi, capitão da seleção Italiana. Por sinal, a Itália será a próxima adversária do Brasil na fase final. A seleção brasileira, que busca o hexacampeonato, foi derrotada nesta quarta pela Bulgária.