França destrona Bulgária e vai à final da Liga Mundial A França venceu a Bulgária por 3 a 0 (25/21, 25/20 e 25/20) e se classificou pela primeira vez na sua história para a decisão da Liga Mundial de vôlei masculino. Enfrentará o vencedor de Brasil e Rússia, que se enfrentam às 12 horas (de Brasília) deste sábado. A decisão será às 12 horas (de Brasília) deste domingo. O resultado pode ser considerado surpreendente porque a França tinha obtido apenas uma vitória na fase final da Liga Mundial, contra a Itália, enquanto a Bulgária havia vencido Brasil, Sérvia e Montenegro e Itália sem perder um set sequer. Os búlgaros disputam a medalha de bronze contra o perdedor de Rússia x Brasil, às 9 horas (de Brasília) deste domingo. Nos três sets o cenário foi o mesmo: a Bulgária não conseguiu impor sua principal arma, o saque forçado. Já os franceses mostraram amplo domínio da defesa, dificultando as ações para o ataque búlgaro, que dificilmente conseguia botar a bola no chão. Minando a resistência do rival, a França esteve o tempo todo à frente no placar e conseguiu assegurar a vitória e a classificação.