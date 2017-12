França fica em 3º no Mundial de Vôlei A seleção francesa ficou com o terceiro lugar no Campeonato Masculino de Vôlei, ao derrotar, neste sábado, em Buenos Aires, a Iugoslávia, por 3 sets a 0. Os franceses precisaram de 1h14 para marcar 25/23, 25/23 e 25/16. Esta foi a melhor campanha da França em mundiais. A Iugoslávia, atual campeã olímpica, terminou na quarta colocação. Na preliminar, a Grécia venceu Portugal na disputa do sétimo lugar, ao marcar 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/20, 23/25, 25/21 e 15/12, em 1h43.