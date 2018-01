França perde e Brasil conhece rival na semifinal da Liga Mesmo com a derrota para a Sérvia e Montenegro por 3 sets a 2 (26/24, 22/25, 25/19, 20/25 e 18/16), nesta sexta-feira, a seleção masculina da França garantiu vaga às semifinais da Liga Mundial de Vôlei, disputada na Rússia, já que a equipe teve melhor campanha do que a seleção sérvia ao longo da fase final. Desta maneira, a França terminou em segundo lugar no grupo e vai enfrentar nas semifinais a equipe da Bulgária, que garantiu o primeiro lugar em sua chave. Por sua vez, o Brasil, segundo colocado, pegará a seleção da Rússia - curiosamente, as duas seleções se enfrentarão ainda nesta sexta pela última rodada da fase final. A equipe de Bernardinho busca o hexacampeonato da Liga. Até agora, a Bulgária é a única que venceu todos os seus jogos sem perder nenhum set. Classificação da fase final da Liga Grupo E 1.º Rússia - 4 pontos em 2 jogos 2.º França - 4 pontos em 3 jogos 3.º Sérvia - 4 pontos em 3 jogos Grupo F 1.º Bulgária - 6 pontos em 3 jogos 2.º Brasil - 3 pontos em 2 jogos 3.º Itália - 3 pontos em 3 jogos