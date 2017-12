França tira invencibilidade do Brasil no Mundial de Vôlei A França se vingou da derrota sofrida na final da Liga Mundial e derrotou o Brasil por 3 a 1 (20/25, 25/22, 25/23 e 29/27), neste domingo, em Fukuoka, no Japão, na terceira rodada da primeira fase do Mundial Masculino de Vôlei. Com muita força no saque, a equipe se aproveitou da instabilidade do time brasileiro e assegurou sua vaga na segunda fase da competição. O Brasil foi vítima do mesmo problema na decisão da Liga, em agosto, em Moscou: só conseguiu a vitória, de virada, quando a França perdeu ritmo no saque. Com muitos erros de passe, o levantador Ricardinho teve dificuldades para encaixar as jogadas de ataque. Ao contrário do jogo anterior, contra a Grécia, quando o Brasil encaixou bem o saque, desta vez o time de Bernardinho foi muito irregular no fundamento, cometendo vários erros e permitindo que os franceses pudessem trabalhar bem no ataque, ancorados no jogo do bom levantador Pujol - tanto que o maior pontuador do jogo foi o meio-de-rede Vadeleux, com com 17 pontos, sendo 14 de ataque. O resultado assegurou a classificação da França para a segunda fase do Mundial, ao lado da Alemanha, que venceu a Grécia por 3 a 0 (25/22, 28/26 e 25/21). O Brasil está em terceiro e volta à quadra nesta terça, às 5 horas (de Brasília), para enfrentar a lanterna Austrália, que neste domingo foi derrotada por Cuba por 3 a 0 (25/15, 25/19 e 25/20). Vale lembrar que, na campanha do título mundial de 2002, na Argentina, o Brasil também sofreu uma derrota na primeira fase, 3 a 2 para os Estados Unidos, antes de embalar para a conquista inédita. Neste ano, também perdeu um jogo na fase final da Liga Mundial, 3 a 0 para a Bulgária, antes de partir para o hexacampeonato.