Franco e Benjamin passam do qualifying na Finlândia

A dupla brasileira formada por Franco e Benjamin venceu suas duas partidas com facilidade nesta quarta-feira, na etapa finlandesa do Circuito Mundial de vôlei de praia, em Aland, e assegurou presença na chave principal do torneio.

Na primeira partida do dia, diante dos finlandeses Jaakko Keskitalo e Pekka Seppanen, Franco e Benjamin venceram rápido o primeiro set, por 21/12, e fecharam a partida na sequência por 21/17. Contra os noruegueses Oivind Hordvik e Iver Horrem, os brasileiros cederam os mesmos 29 pontos e ganharam por 2 a 0 (21/14 e 21/15).

A chave principal no masculino terá início nesta quinta-feira e contará, além de Franco e Benjamin, com as duplas brasileiras de Ricardo e Pedro Solberg, Alison e Harley, Márcio e Fábio Luiz e Billy e Bruno Schmidt.