Franco e Lopes são campeões no Ceará A dupla Franco e Roberto Lopes conquistou neste domingo a etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro de vôlei de praia ao bater Ricardo e Anjinho por 2 sets a 1, com parciais de 17/19, 28/26 e 15/13. Franco e Roberto Lopes venceram essa mesma etapa em 91, 92, 93, 95 e 99. Na competição feminina, Ana Paula e Adriana Samuel foram as campeãs. Derrotaram Mônica Paludo e Gerusa por 2 a 1, parciais de 18/13, 18/20 e 15/19.