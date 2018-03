Franco e Pedro Cunha avançam ao qualifying de Praga

Os brasileiros Franco e Pedro Cunha conseguiram classificação para a disputa do qualifying da etapa de Praga (República Checa) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A vaga foi obtida após vitórias sobre Alison/Bernardo (25/23 e 21/17) e Luizão/Benjamin (21/18 e 21/16). Atuais campeões do Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia, Franco e Pedro Cunha já haviam derrotado Luizão e Benjamin na etapa chinesa do Circuito Mundial. Na chave principal de Praga, já estão garantidos: Ricardo/Emanuel, Márcio/Fábio Luiz e Pedro Solberg/Harley.