Franco e Pedro Cunha são campeões do circuito nacional

Franco e Pedro Cunha conquistaram, neste sábado, em João Pessoa, o título do circuito brasileiro de vôlei de praia. Na final, eles venceram os campeões olímpicos Ricardo-Emanuel por 2 sets a 0, com parciais de 24/22 e 18/14 e marcou a recuperação da dupla. Vice-líderes do ranking, a dupla conseguiu alcançar o degrau mais alto do pódio após ter perdido as últimas quatro finais da temporada. A esperada vitória veio na hora certa e consagrou o experiente Franco, de 41 anos, como campeão 16 anos após seu último nacional, em 1991. Franco, maior vencedor da história da competição, agora com 43 títulos, dedicou a conquista ao filho Bruno e a esposa Suelen. "A família é o alicerce de tudo. Em quadra, as pessoas só vêem o lado bom do atleta. Só a família é capaz de agüentar barras tão duras como o fato de eu passar a maior parte do ano longe de casa, seja no circuito mundial ou no brasileiro. Por isso quero dedicar esse título à eles. Principalmente à minha esposa", disse. A medalha de bronze ficou com Pedro Solberg e Harley, que derrotaram os líderes do ranking Márcio e Fábio Luiz também por 2 a 0 (18/12 e 18/15).