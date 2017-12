Fundamentos preocupam Bernardinho Saque e recepção. Esses são os fundamentos que mais preocupam o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, para o jogo deste sábado contra os Estados Unidos, pela Liga Mundial. O confronto entre as duas seleções será às 9 horas e no domingo, às 10 horas. A TV Globo e a SporTV mostram as partidas ao vivo. Bernardinho explica que os jogadores precisam forçar mais o saque e manter o aproveitamento satisfatório. "Eles estão acostumados com o nível da Superliga que não é forte", observa o treinador. "Além disso, na Liga, diferente do Telemig/Minas na Superliga, não vamos jogar sempre com o passe na mão." O Brasil, que perdeu a invencibilidade para os EUA no último jogo, começará com: Maurício, André Nascimento, Henrique, Gustavo, Nalbert e Giba. Escadinha é o líbero. Também no Grupo D enfrentam-se neste sábado Alemanha e Holanda. Nesta sexta-feira, pela chave A, a Itália perdeu por 3 a 1 para a França (30/28, 20/25, 20/25 e 19/25). A Argentina recebe no sábado a Espanha. No Grupo B, a Grécia venceu a Rússia por 3 a 1 (22/25, 23/25, 25/21 e 23/25). Domingo jogam Venezuela e Polônia. Pelo C, a Iugoslávia bateu Portugal por 3 a 0 (25/11, 25/21 e 25/15). Japão e Cuba enfrentam-se neste sábado.