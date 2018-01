Giba desfalca Brasil em amistosos Giba, atacante da Seleção Brasileira de Vôlei, terá alta nesta quinta-feira da clínica do Rio de Janeiro onde está internado por causa de uma foliculite - inflamação na raiz do pêlo - na coxa esquerda. Aos poucos, deve retomar os treinos com o grupo comandado pelo técnico Bernardo Rezende. A equipe está se preparando para o Mundial da Argentina, que começa no dia 28. Antes do embarque para a competição mais importante do ano, a Seleção fará amistosos contra as Seleções da França e do Japão, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os dois primeiros confrontos, marcados para sexta-feira e sábado, no Rio de Janeiro, serão contra os franceses. Em São Paulo, o Brasil enfrenta os japoneses. No domingo, a partida será às 16h, em Mogi das Cruzes. Na segunda-feira, o jogo está marcado para as 20h30, em Guarulhos, com transmissão da SporTV. Nesses quatro jogos, os brasileiros não devem contar com Giba. "Ele está bem melhor. O organismo dele venceu a inflamação e está na fase final da cura da lesão. Ele terá alta nesta quinta-feira e já estará liberado para voltar aos treinos físicos", disse o médico Ney Pecegueiro do Amaral. Mesmo sem condições de disputar os primeiros amistosos contra a França e o Japão, o atacante irá viajar com o time. "Espero que possamos contar com ele pelo menos em um dos jogos. Por isso, viajará com o grupo. De qualquer forma fará treinos diferenciados", afirmou Bernardinho.