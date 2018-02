Giba é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei não só comemorou o bicampeonato da Copa do Mundo neste domingo, ao bater o Japão, mas também o fato de colocar três jogadores entre os melhores da competição: os pontas Giba e Dante, além do líbero Serginho. Giba foi eleito o MVP (jogador mais valioso), enquanto Dante acabou como destaque entre os atacantes. Por sua vez, Serginho foi líder em três fundamentos: recepção, defesa e entre os líberos. Esta é a relação completa de destaques da Copa do Mundo: Jogador mais valioso (MVP): GIBA (BRA) Melhor pontuador: Héctor Soto (PUR) Melhor atacante: DANTE (BRA) Melhor bloqueador: José Luis Moltó (ESP) Melhor sacador: Semen Poltavskiy (RUS) Melhor levantador: Miguel Ángel Falasca (ESP) Melhor líbero: SERGINHO (BRA) Melhor recepção: SERGINHO (BRA) Melhor defensor: SERGINHO (BRA) Revelação: Yusuke Ishijima (JAP)