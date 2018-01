Giba é escolhido o melhor jogador do Mundial de Vôlei Além de faturar o bicampeonato mundial de vôlei, o Brasil também teve destaque na premiação individual do torneio: o ponta Giba foi eleito o melhor jogador de toda a competição. Quem também brilhou foi Dante, que foi premiado como o melhor atacante do Mundial. Com o prêmio, Giba recebeu cerca de US$ 100 mil. No entanto, o jogador revelou que ficará com apenas metade do dinheiro, já que pretende repartir a quantia entre os demais jogadores brasileiros. Outros atletas se destacaram no Mundial. A Rússia, sétima colocada, teve dois premiados: Kuleshov foi o melhor bloqueado (Gustavo ficou em oitavo lugar) e Verbov o melhor líbero (Serginho foi sétimo). O prêmio para o principal sacador ficou com o búlgaro Kaziyski, autor de 27 aces ao longo da competição. André Nascimento ficou em quinto. O levantador mais preciso foi o polonês Zagumny, com Ricardinho em terceiro. E o maior pontuador de todo o Mundial foi o porto-riquenho Hector Soto, com 217 acertos. Atualizada às 14h50