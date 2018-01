Giba e Gustavo vão defender Ferrara Após a conquista da Copa América, em Buenos Aires, na Argentina, domingo à noite, os atacantes da seleção brasileira de vôlei Giba e Gustavo embarcaram para a Itália. Ambos defenderão o time do Ferrara no Campeonato Italiano. Essa é a primeira vez que os dois atletas atuarão fora do Brasil. Na estréia no torneio, o Ferrara perdeu para a equipe de Parma por 3 sets a 2. O próximo compromisso da seleção é a Copa dos Campeões, em novembro, no Japão. Desse grupo, apenas o levantador Ricardinho (ex-Suzano) continua sem clube.