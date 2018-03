Giba e Gustavo vão jogar na Itália O ponteiro Giba (ex-Telemig/Minas) e o central Gustavo (ex-Banespa) vão jogar a próxima temporada no Yahoo! Ferrara, no Campeonato Italiano. Em 2000/2001, o Ferrara, que está sem técnico, caiu nas oitavas-de-final. Giba e Gustavo estão em Belo Horizonte para os jogos de sábado e domingo pela Liga Mundial contra os EUA. O adversário chegou nesta quinta-feira, reforçado do central Thomas Hoff. No Suzano, a novidade é o oposto Dirceu, única estrela do time que ainda não tem patrocínio.