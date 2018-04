Giba faz a sua estreia pelo Pinheiros nesta terça-feira

Após nove anos no voleibol europeu, o ponta Giba finalmente voltará a jogar por uma equipe do Brasil nesta terça-feira, às 18h30. Contratado recentemente, ele fará a sua estreia pelo Pinheiros/Sky no Campeonato Paulista, em partida no ABC contra o Brasil Vôlei Clube/São Bernardo.

O confronto, válido pela sexta rodada da competição, é cercado de muita expectativa. Em quadra estarão cinco medalhistas olímpicos: pelo Pinheiros, além de Giba, jogarão o levantador Marcelinho e o meio-de-rede Gustavo. Já pelo São Bernardo, as estrelas são o ponta Dante e o líbero Serginho.

Giba e Serginho não defenderam seus clubes nas primeiras partidas do Paulistão porque estavam com a seleção brasileira, que na temporada 2009 já faturou a Liga Mundial e o Campeonato sul-americano.

Na classificação do torneio, o Pinheiros, que ainda espera pela estreia do contundido Rodrigão, é o líder e único invicto, com 10 pontos (cinco triunfos). O São Bernardo, por sua vez, divide a segunda colocação com Vôlei Futuro e Sesi, todos com oito pontos conquistados.