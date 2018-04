Giba faz a sua estreia pelo Pinheiros nesta terça-feira Após nove anos no vôlei europeu, o ponta Giba finalmente voltará a jogar por uma equipe do Brasil nesta terça-feira, às 18h30 (de Brasília). Contratado recentemente, ele fará a sua estreia pelo Pinheiros/Sky no Campeonato Paulista, em partida no ABC contra o Brasil Vôlei Clube/São Bernardo.