Giba retorna às quadras e Pinheiros ganha na Superliga

Após 41 dias, Giba retornou à equipe do Pinheiros/SKY com vitória. O clube derrotou o SESI (SP) por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 40/42 e 25/27, em 1h44, pela 16.ª rodada da Superliga Masculina de vôlei.

Giba ficou fora por 41 dias por causa de uma lesão em um dos tendões do joelho esquerdo. "Estou voltando aos poucos. Há três anos eu não parava para me cuidar esse tempo todo e o corpo, através do joelho, apitou. Quero agradecer toda a equipe médica, que fez um trabalho fantástico e sacrificou finais de semana com a família para cuidar de mim", afirmou o jogador.

Quem também destacou a vitória foi o técnico Cebola. "Foi uma partida importante, tínhamos um adversário direto na classificação pela frente em sua casa. E, mais uma vez, a qualidade do nosso grupo se refletiu. Pudemos contar com Giba, Pablo, entre outros jogadores, em momentos decisivos do jogo."

O Pinheiros volta a jogar na próxima sexta-feira para enfrentar o Fátima/Medquímica/UCS, de Caxias do Sul, em São Paulo, às 21 horas.