Gilson brilha e Suntory é tricampeão O ponta Gilson continua dando show no Japão. Na decisão, diante do Toray, de Axé, o ponta garantiu ao Suntory o tricampeonato da V League (Campeonato Japonês de Vôlei). Sua equipe venceu por 3 a 2, parciais de 22/25, 25/16, 26/28, 25/20 e 15/11. Gilson atacou 87 bolas, marcando 57 pontos. Na disputa pelo terceiro lugar, o Sakae fez 3 a 1 no Mec, de Anderson. O Toyoda foi o campeão da Segunda Divisão e subiu para a V League.