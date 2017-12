Gílson, do vôlei, quer ser o novo Zico A empreitada de Gílson no Oriente tem o objetivo ousado de ser, para o vôlei japonês, o que Zico foi para o futebol - defendeu o Sumitomo, entre 1990 e 1992, o Kashima em 1993 e 1994, e ajudou a criar a J League, em 1993. Não é à toa que, até hoje, há uma estátua em homenagem a Zico em Kashima. "Não é por vaidade. Mas quero ter a satisfação de ajudar a desenvolver o esporte aqui. Sei que tem muito chão pela frente", afirma Gílson, que defende o Suntory na V League, o campeonato de vôlei do Japão, pela quarta vez seguida. Leia mais no Estadão