Giovane cansa de esperar e vai embora Nem Suzano nem Banespa. Aos 32 anos, o campeão olímpico e mundial Giovane está de malas prontas para a exterior: acertou por quatro meses com o Cuneo, da Itália. "Não queria sair do Brasil, mas foi o jeito de poder jogar. Não posso ficar parado. O Bernardinho (o técnico da seleção masculina de vôlei) me deu o direito de sonhar com a seleção e com o bicampeonato olímpico, em Atenas, em 2004", justificou o jogador. Giovane não joga desde a conquista do Campeonato Paulista, dia 9 de novembro, com o Wizard/Suzano. Antes da estréia da equipe na Superliga, foi atraído por uma proposta do Mastercard/Banespa e decidiu mudar de clube, apesar de o contrato com Suzano ir até maio. "O Banespa foi a Suzano com a proposta de contrato por três anos, home page na internet e o meu instituto. Fiquei deslumbrado", contou o atleta. Na situação de atleta do Banespa, mas sem a liberação do Suzano, Giovane ficou cerca de um mês só treinando. Havia, ainda, a questão de uma multa rescisória de R$ 200 mil, que o jogador estaria disposto a pagar depois de assinar com o Banespa. A proposta não foi aceita por influência da diretora de Assuntos Corporativos, Beatriz Aguirre. Em virtude de liminar na Justiça do Trabalho, Giovane assegurou o direito de exercer sua profissão. Tem contrato com o Cuneo a partir do dia 1º, quarta-feira, mas, por causa das festas de fim de ano, ainda não conseguiu o visto de trabalho, o que deve ocorrer até sexta-feira. "Ganhar em dólar não vai ressarcir os prejuízos que tive. Ainda não recebi o prêmio do Paulista e o salário de novembro, do Suzano, nem o de dezembro, do Banespa. Sem falar na reviravolta na minha vida. Já tinha planejado comprar casa em São Paulo. Mas é o preço a pagar para continuar jogando." No dia 20, Giovane tem audiência na Justiça do Trabalho, quando deve ser dada uma solução ao caso.