Giovane chega ao Banespa nesta quinta O caso Giovane terminou, com final previsto. Depois de uma semana de indefinições, o atacante será anunciado oficialmente amanhã, em São Paulo, como novo reforço do Banespa para a disputa da Superliga Nacional Masculina de Vôlei. Assim, aos 32 anos, o jogador volta a defender o clube que o revelou na década de 90 e que defendia há três meses, antes de se transferir para o Suzano. Pela equipe do ABC, Giovane foi um dos destaques da conquista do título Paulista em outubro, na final contra o Palmeiras. Há cerca de dez dias, o atacante, campeão olímpico em 1992 e mundial em outubro pela seleção brasileira, preparava-se para o início da Liga Nacional, quando recebeu uma proposta do Banespa para retornar ao clube. Apesar de ter contrato coma equipe do Suzano até o dia 30 de maio, Giovane reuniu-se com o técnico Ricardo Navajar e pediu afastamento dos treinamentos, alegando que precisaria de alguns dias para dar uma resposta ao Banespa. As negociações prosseguiram de maneira sigilosa, entre a diretoria do clube e Ricardo Andreu, procurador do atleta. Os detalhes finais do contrato foram definidos hoje. A Superliga Nacional começou no último sábado, mas isso não impede que Giovane defenda o Banespa, pois o prazo para a inscrição dos atletas pelas equipes vai até o final do mês.