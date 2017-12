Giovane dá um basta às "aventuras" Giovane aceitou uma proposta 60% menor do que a feita pelo Parma (Itália) para defender o Banespa, clube que o projetou, na próxima temporada. O atacante é a estrela da equipe, que contará com investimento de R$ 1,8 milhão. "Chega de aventura", disse o atleta, referindo-se ao pior período da carreira, a última temporada no Vasco, que ainda lhe deve oito meses de salário. O time de Mauro Grasso terá, ainda, Olikhver, Escadinha, Leandro, Rodrigão, Balu e Badá.