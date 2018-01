Giovane deve estrear contra Minas O Banespa/Mastercard espera já contar com Giovane na partida deste sábado da Superliga de Vôlei contra o Telemig/Minas. A partida será realizada às 20h, em São Paulo, com transmissão da SporTV. Na quinta-feira, sem o atacante a equipe paulista conseguiu mais uma vitória: foi sobre o Palmeiras/Guarulhos (SP) por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/21, 22/25 e 25/22, no ginásio do Banespa. Os mineiros bateram o Lupo/Náutico/Fundesport por 3 a 2, com 27/29, 22/25, 25/22, 25/23 e 15/09, em 2h09, em Araraquara. Outro destaque será a volta de Carlão às quadras, após dois anos afastado. Representando a Unisul, o atacante estréia em Florianópolis às 20h30, contra a UCS. Outros jogos: Shopping ABC/ Santo André 3, Ulbra 2; Wizard/Suzano 3, Bento Gonçalves 0; Intelbras/São José 3, UCS 1. Feminino - Na competição feminina, o destaque fica para o confronto de favoritos entre ACF/Campos e BCN/Osasco, às 18h, em Campos, com transmissão da SporTV. Antes, às 17h, o Macaé recebe o Blue Life/Pinheiros.