Giovane e Maurício: falta um título A busca pelo único título que ainda falta para Giovane e Maurício, jogadores da Seleção Brasileira de Vôlei que conquistou o ouro inédito nos Jogos Olímpicos de Barcelona/92, começa amanhã: será a estréia do grupo no Mundial da Argentina. A partida será contra os venezuelanos, na cidade de Córdoba. Leia mais no Jornal da Tarde