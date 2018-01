Giovane estréia domingo na Itália Giovane, atacante da seleção brasileira de vôlei, faz sua estréia domingo no Campeonato Italiano. Representando o Noicom Brebanca Cuneo, oitavo colocado da primeira divisão da Liga Italiana com 17 pontos (cinco vitórias e oito derrotas), o campeão olímpico e mundial enfrenta o Canadiens Verona, 12º colocado com 13 pontos (quatro vitórias e nove derrotas), equipe onde atua o brasileiro Kid. "Nos últimos dois anos, cheguei à final em todas as competições que disputei. Espero ser útil ao Cuneo e ajudar o time a crescer e conquistar títulos", disse o jogador, que deixou o Brasil após uma polêmica disputa entre Suzano e Banespa pelo seu passe.